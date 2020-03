Neuvième de Premier League, Arsenal voit les places européennes s’éloigner de plus en plus. Les Gunners sont en déclin et veulent redorer leur blason au prochain mercato. Dans cette optique, le club londonien pense à Thomas Partey (26 ans).

Le milieu de terrain est essentiel dans l’entrejeu de l’Atlético de Madrid, et Mikel Arteta l’a bien compris. Le coach des Gunners a placé le Ghanéen sur la liste des transferts pour cet été. Selon The Telegraph, Thomas Partey a une clause libératoire de 50 M€. Arsenal et Mikel Arteta sont prévenus, il faudra sortir le chéquier pour s’offrir le milieu de terrain.