La semaine passée durant la trêve internationale, Raffaele Bentancur l’agent de Lucas Torreira (23 ans), révélait sur une radio italienne le mal-être du milieu de terrain uruguayen dans un nouveau rôle qui ne lui convient pas à Arsenal. Il est vrai que l’ancien de la Sampdoria joue moins (9 matches de Premier League dont 4 titularisations, 1 but) mais il serait tout de même heureux au club. Il a en tout cas le soutien de son entraîneur. En conférence de presse, Unai Emery a réaffirmé qu’il comptait sur lui pour les prochaines échéances. Il attend cependant plus du joueur.

« C’est un bon joueur pour nous, il est volontaire et se comporte toujours bien. Il a un très grand avenir ici, mais il doit s’améliorer, apprendre de certaines situations pour nous aider à faire mieux. Il a bien joué l’année dernière, mais cette année, il n’est pas constant. Mon défi consiste à améliorer, à faire mieux avec certaines circonstances tactiques sur le terrain et, surtout, à être cohérent. Je lui ai parlé mercredi et jeudi. Je lui ai montré quelques vidéos sur ses meilleures performances avec nous et comment il pouvait s’améliorer. Il est jeune, son processus commence ici et il a commencé à jouer en Premier League l’année dernière. Il a progressé, mais cette année encore, il doit pouvoir faire encore mieux. »