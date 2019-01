Le gardien de but tchèque, 36 ans, dont le contrat expire en juin prochain à Arsenal, pourrait bien quitter le club londonien lors de ce mercato hivernal. Son entraîneur Unai Emery a fait le point concernant sa situation, dans des propos rapportés par Sky Sports : « Je ne sais pas ce qu’il va se passer pour lui, nous verrons avec le club et le joueur. Il avait très bien débuté la saison, avec une excellente implication, tout en enchaînant les bonnes performances. Et, suite à sa blessure, il a retrouvé une place sur le banc. »

Titulaire lors des sept premières rencontres de la saison, il avait été arrêté un mois suite à une blessure aux ischio-jambiers, survenue fin septembre. Les bonnes performances de Bernd Leno en son absence avait relégué le gardien à la seconde place dans la hiérarchie, se contentant depuis d’apparaître en coupes et en Ligue Europa. « Je suis très content avec lui, a ajouté Emery, son niveau d’implication n’a pas évolué depuis sa blessure, il a respecté notre décision. Nous parlerons ensemble de son avenir plus tard, pour l’instant je veux qu’il soit concentré sur chaque entraînement et chaque match. » Prochain rendez-vous dès ce soir à 18h30 face à Blackpool (D3), à l’occasion du 3ème tour de la FA Cup. Un match pour lequel Petr Cech devrait être titularisé, pour peut-être sa dernière apparition sous le maillot rouge et blanc ?