Sorti sur blessure ce week-end lors de la victoire d’Arsenal à Watford (2-0), Petr Cech avait dû céder sa place à Bernd Leno juste avant la pause. Si Unai Emery espérait un retour à la compétition dans « deux ou trois semaines », il faudra attendre plus longtemps.

Les Gunners viennent de publier un communiqué officiel. Le Tchèque est touché aux ischio-jambiers sera absent quasiment un mois. « Il devrait revenir à un entraînement complet dans 3-4 semaines », assure le club anglais.

We've got a fresh injury update on @PetrCech, plus news on...

▪️ Koscielny

▪️ Maitland-Niles

▪️ Mavropanos

— Arsenal FC (@Arsenal) 2 octobre 2018