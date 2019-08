Dimanche, Arsenal débutera sa saison en Premier League face à Newcastle. Présent en conférence de presse, le manager espagnol des Gunners Unai Emery a donné des nouvelles de sa nouvelle recrue Nicolas Pépé. La recrue la plus chère de l’histoire du club pourrait effectuer ses grands débuts avec le club londonien face aux Magpies.

« Pépé s’entraîne et travaille avec nous depuis une semaine. Je veux qu’il se sente bien avec ses partenaires dans l’équipe et les entraîneurs parce que nous nous entraînons différemment et que les méthodes de travail sont différentes de celles pratiquées à Lille. Je veux lui donner le meilleur moment pour jouer avec nous et effectuer ses débuts. Peut-être que cela sera dimanche, mais nous déciderons demain, » a analysé l’ancien entraîneur du PSG.

