Laurent Koscielny (33 ans) a refusé de participer à la tournée américaine d’Arsenal et souhaite quitter le club anglais. Cependant, son entraîneur, Unai Emery, a confié qu’il s’était entretenu trois fois avec son capitaine pour le faire revenir sur sa décision annonce le Mirror.

« Nous voulions qu’il vienne avec nous lors de cette tournée, mais il a décidé de rester. Il a encore un an de contrat. Pour moi en tant qu’entraîneur, il est un joueur important. Maintenant, c’est une affaire pour lui et le club. Nous avons parlé avec un bon esprit à la fois pour l’équipe et pour lui, mais c’est sa décision, seulement sa décision. Il ne parle qu’avec le club. Je ne peux vraiment pas en dire plus à ce sujet. Pour moi, il est clair que nous devons continuer d’avancer », a avoué le patron des Gunners après leur victoire (3-0, contre les Colorado Rapids) lors de leur premier match amical.

