L’effectif des Gunners est bien garni cette saison, mais dans le secteur défensif, la blessure de Rob Holding pousserait actuellement l’entraîneur d’Arsenal, Unai Emery, à chercher du renfort. En effet, le défenseur anglais s’est fait une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Un coup dur qui pourrait même compromettre sa fin de saison...

Du coup, à en croire le Mirror, Unai Emery aurait ciblé plusieurs défenseurs centraux. Parmi eux, on y retrouve Eric Bailly (Manchester United), Fernando Calero (Real Valladolid) et Gary Cahill (Chelsea). Et ce serait bien une arrivée de Fernando Calero qui serait la plus probable puisqu’il dispose d’une clause libératoire aux alentours de 10M€. Et s’il devrait bientôt retrouver Laurent Koscielny, Unai Emery serait déjà disposé à s’activer sur le marché des transferts...