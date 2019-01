Présent en conférence de presse avant le choc face à Manchester United en Cup (à suivre en direct commenté sur notre live), le manager d’Arsenal Unai Emery a évoqué le cas Alexis Sanchez. L’international chilien pourrait effectuer en effet son retour face aux Gunners ce soir. Et le technicien espagnol en a profité pour lâcher une révélation croustillante sur Sanchez.

« C’était un très bon joueur et quand j’étais au PSG, nous pensions qu’il pourrait nous aider. Nous ne l’avions pas recruté à cause des circonstances. Nous avions parlé de beaucoup de joueurs et aussi de la possibilité de faire venir Alexis. Mais ça n’était pas possible, » a ainsi expliqué Emery.