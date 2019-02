Après presque 22 années de bons et loyaux services, Arsène Wenger a quitté Arsenal l’été dernier. Et depuis son départ du club londonien, l’entraîneur français n’a pas repris une équipe en main. Mais ce dernier ne manquerait pas de propositions. Il y a quelques jours, The Times parlait de quatre offres pour le coach âgé de 69 ans, dont le Paris Saint-Germain pour un poste dans la direction. Et ce qui est sûr, c’est qu’il ne viendra pas au Real Madrid.

Présent mercredi soir sur le plateau de BeIn Sports, Arsène Wenger a en effet mis fin à la rumeur l’envoyant du côté de la Casa Blanca. « J’ai refusé le Real Madrid plus d’une fois, mais maintenant je dois dire que c’est terminé pour moi. (..) J’ai le sentiment que si vous demandez à n’importe quel manager dans le monde "êtes-vous intéressé pour coacher le Real Madrid ?", tout le monde dirait "oui". C’est le plus grand club du monde », a-t-il lâché, mettant donc fin au débat.