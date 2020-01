Islam Slimani sera-t-il encore un joueur de l’AS Monaco d’ici la fin du mercato hivernal ? Officiellement blessé, le joueur de 31 ans n’est plus apparu depuis le 12 janvier et sa bonne entrée en jeu face au PSG. Mais il a clairement perdu sa place de titulaire ces dernières semaines. A tel point qu’il serait prêt à partir. Ce qui a mis en alerte de nombreux clubs, notamment en Angleterre. En conférence de presse, l’entraîneur monégasque Robert Moreno a lui écarté l’idée d’un désaccord entre lui et l’attaquant algérien.

« Pour moi c’est bon d’avoir un joueur comme Slimani, pour avoir l’opportunité de mettre deux joueurs en attaque comme je l’ai fait à Paris. Je lui ai dit, c’est un joueur important pour nous. Mais il a un problème et nous devons attendre. (…) Il n’y a pas de problème, pour moi c’est un grand joueur et je lui ai dit. J’ai parlé avec tous les joueurs. Et j’ai dit ce que je pensais. Après ça, je ne peux rien faire », a-t-il lancé.