Tout simplement dans un grand soir lors du derby azuréen entre l’AS Monaco et l’OGC Nice, Aleksandr Golovin n’est pas étranger au premier succès de la saison des Asémistes (3-1). Auteur d’un doublé, le milieu de terrain russe a aussi délivré une offrande pour Wissam Ben Yedder. Interrogé par Canal + à l’issue de la rencontre, le natif de Kaltan s’est montré satisfait.

« Merci beaucoup, c’est très bien pour nous, on est très content. Je vais le répéter, c’est le collectif qui prime avant le nombre de buts que je marque. Il faut remettre l’équipe au niveau qu’elle doit être. » Placé en tant que milieu relayeur, Aleksandr Golovin s’est parfaitement épanoui dans un rôle qui n’avait pas vraiment connu depuis son arrivée à l’été 2018 : « c’est exactement là où je me sens confortable, au milieu de terrain et c’est là où je peux aider mes coéquipiers pour faire le jeu. »

