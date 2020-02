De nouveau battue contre le Nîmes Olympique (3-1) samedi soir, l’AS Monaco version Robert Moreno a du mal à se mettre en place. Les résultats sont pour le moment en dent de scie avec 2 victoires, 1 match nul et 4 défaites. Le bilan est particulièrement décevant en Ligue 1 avec seulement 1 point obtenu sur 12 possibles. Interrogé en conférence de presse, le technicien monégasque a refusé de parler de crise : « on doit améliorer notre comportement. S’améliorer avec le ballon et sur ce qu’on peut contrôler. Il y a des erreurs, des décisions contre nous, une équipe qui joue. »

« On a gagné contre Saint-Pryvé (en Coupe de France). On a bien joué contre Strasbourg en première période. Contre l’ASSE je pense qu’on aurait pu avoir au moins le match nul (et donc disputer des prolongations ndrl). Jusqu’à la double expulsion, on avait bien joué contre Nîmes. Il faut désormais gagner tous nos matches. On parle de crise quand les joueurs ne jouent pas bien. Je suis sûr qu’avec cette envie on pourra rétablir les choses. C’est ça, il faut être calme et travailler. Garder la confiance sur le travail déjà fait. Je suis tranquille avec ça. L’équipe a beaucoup de qualités et quand tu as la qualité, les résultats vont suivre » a-t-il poursuivi. Il faudra réagir dès ce mardi et la réception du SCO d’Angers (19h).