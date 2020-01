C’est le grand jour pour le nouvel entraîneur de l’AS Monaco, Robert Moreno. Le technicien espagnol, qui a remplacé Leonardo Jardim le 28 décembre dernier, va vivre sa première sur le banc monégasque à l’occasion de la réception du Stade de Reims, pour les 32èmes de finale de la Coupe de France. Pour son premier match avec Monaco, Robert Moreno devra composer sans Ruben Aguilar et Danijel Subasic, suspendus. L’ancien sélectionneur de l’Espagne par intérim a également décidé de se passer des services de Jemerson et Arthur Zagre.

Pour entamer l’année 2020 de la meilleure des manières et entrevoir les 16èmes de finale de la Coupe de France, Robert Moreno a opté pour un 4-3-3. Benjamin Lecomte gardera les buts devant un axe central composé de Maripan et Glik. L’entrejeu sera animé par Fabregas, Bakayoko et Golovin alors que les offensives monégasques seront menées par Gelson Martins, Ben Yedder et Keita Baldé . Du côté des visiteurs, David Guion, l’entraîneur de Reims, aligne ses cadres. Si Rajkovic est remplacé par Lemaitre dans les buts, Abdelhamid, Chavalarin, Oudin, Dingomé ou encore Cafaro sont bien présents.

Les compositions d’équipes :

AS Monaco : Lecomte - Henrichs, Maripan, Glik, Touré - Fabregas, Bakayoko, Golovin - Gelson Martins, Ben Yedder, Keita Baldé

Stade de Reims : Lemaitre - Foket, Abdelhamid, Disasi, Kamara - Chavalerin, Munetsi - Cafaro, Dingomé, Oudin - Donis