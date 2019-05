Débarqué de l’AS Monaco le 14 février suite aux mauvais résultats de sa formation, l’ex-président Vadim Vasilyev s’est exprimé sur ce départ en grande pompe dans les colonnes de l’Équipe. L’homme d’affaires russes a fait le point sur cette saison compliquée, mais en a également profité pour évoquer un possible retour à Monaco : « ah ça... Je reste résident à Monaco, j’adore ce pays, je me suis très bien intégré ici et j’ai toujours eu le soutien du Prince Albert. On ne sait jamais. »

Si son amour pour le club reste présent, ce dernier a également expliqué que sa relation avec le propriétaire Dmitri Rybolovlev ne devrait pas poser problème : « j’avais déjà travaillé pour lui avant et il m’a rappelé pour venir à l’ASM. Tout est possible dans la vie. Je ne crois pas qu’il soit fâché personnellement. Il est fâché pour les résultats et les erreurs commises, mais un jour on retournera dîner ensemble, j’en suis sûr. Les émotions vont s’évacuer. »