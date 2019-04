Luis Campos est un homme connu dans l’Hexagone. Après avoir fait du bon travail avec Leonardo Jardim à l’AS Monaco, il a ensuite atterri au LOSC. Et c’est grâce à lui et à ses trouvailles que les Dogues sont actuellement classés à la deuxième position de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. Mais à Lille, contrairement à Monaco, il n’est pas salarié du club. En effet, il est seulement conseillé du président Gérard Lopez. Et depuis un certain moment maintenant, on évoque son départ. Si Chelsea l’a approché, ce serait plutôt vers l’AS Roma que le génie portugais du recrutement pourrait atterrir la saison prochaine, alors que Monchi est parti pour ensuite retourner au Séville FC.

Mais si la place de directeur sportif est devenue libre du côté de la Louve, celle-ci ne devrait pas tarder à être comblée par Luis Campos comme l’affirme le Corriere dello Sport. D’après les informations du quotidien transalpin, Luis Campos se rapproche en effet de l’AS Roma. Le Portugais aurait ainsi su se défaire de la concurrence de Gianluca Petrachi, pressenti aussi pour le poste, et aurait eu ses premiers contacts avec James Palotta, le président de la Louve sur les conseils de Franco Baldini, qui s’occupe toujours de certaines questions à Rome. Campos se serait par ailleurs dit honoré d’être contacté par l’AS Roma. Suivi aussi par l’Olympique de Marseille, Luis Campos s’intégrerait dans la structure actuelle dont Frederic Massara, 50 ans, est le directeur sportif.