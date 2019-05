Arrivé le 8 mars 2019 sur le banc de l’AS Roma pour remplacer Eusebio Di Francesco, Claudio Ranieri va s’en aller en fin de saison, lui qui a seulement assuré l’intérim. Invité à faire un bilan de sa saison pour le site du club, le technicien italien a alors évoqué ses satisfactions. Et l’ancien coach du FC Nantes s’est enflammé pour Steven Nzonzi : « je pense que Fazio et Nzonzi ont montré à quel point ils sont bons. Nous étions déjà conscients de la capacité de Federico, mais Steven n’avait pas encore convaincu les fans. C’est un joueur que j’ai essayé d’avoir quand j’étais à Leicester, quand N’Golo Kanté est parti. Le fait qu’il sache que je l’ai suivi lui a peut-être donné cet élan pour montrer de quoi il est capable. »

Le coach âgé de 67 ans a donc aimé travailler avec le milieu de terrain français. Et Claudio Ranieri a même enchaîné en évoquant les qualités de l’ancien joueur du Séville FC. « Il joue toujours en deux touches, et il est comme une pieuvre dans la façon dont il est capable de regagner le ballon. Il a besoin d’améliorer son jeu de passes vers l’avant, mais c’est un joueur qui ne prend pas trop de risques et qui joue pour ses coéquipiers. Il me rappelle Thiago Motta à l’Inter. Il sait toujours où il est, reste calme et se met à la disposition de l’équipe. Je pense qu’il a été un bon investissement pour la Roma », a conclu l’entraîneur de l’AS Roma. Des mots qui devraient faire plaisir au principal concerné.