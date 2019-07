Après des semaines de négociations, Jordan Veretout (26 ans) est enfin un joueur de l’AS Roma. Prêté une saison avec option d’achat de 16M€ (+divers bonus), le Français était présenté, ce jeudi, en conférence de presse. Grâce à son nouveau club, le milieu de terrain espère passer un cap qui lui permettra d’intégrer l’équipe de France.

« Oui, j’ai gagné le titre de champion du monde U20 avec Paul Pogba, j’ai fait toutes les catégories jeunes, c’est sûr qu’il me manque la sélection nationale, c’est un objectif dans un coin de ma tête, a expliqué l’ancien joueur de la Fiorentina. Je suis aujourd’hui à la Roma, je serai plus vu en France. Après, à moi de travailler chaque jour pour être le meilleur possible et parvenir à cet objectif de la sélection. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10