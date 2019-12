L’AS Roma se cherche un attaquant pour cet hiver, afin de soulager le performant mais vieillissant Edin Dzeko (33 ans). La priorité du club de la Louve est claire selon le Corriere dello Sport : il s’agit de Mariano Diaz (26 ans). L’attaquant se morfond depuis de longs mois du côté du Real Madrid, où il n’entre clairement pas dans les plans de Zinedine Zidane.

D’ailleurs, la Casa Blanca sera disposée à lui ouvrir la porte sous forme d’un prêt gratuit, explique le quotidien sportif italien. Les Giallorossi doivent désormais régler l’épineuse question du salaire de l’ex de l’Olympique Lyonnais : 4,5 M€ par an, soit un peu plus de 2 M€ pour un prêt de six mois. Une somme conséquente pour les Romains, qui tentent de négocier à la baisse.