Interrogé il y a quelques jours sur la rumeur envoyant Gonzlao Higuain à l’AS Roma, le nouveau directeur sportif giallorosso, Gianluca Petrachi, s’est clairement montré ouvert à la venue de l’Argentin de la Juventus. « Higuain ? Je pense que celui qui met en cause les qualités de Higuain est un fou. En ce moment, il a un peu perdu confiance en lui et il pourrait sans doute être bien à la Roma, si Dzeko partait. (...) Je cherche à ramener des joueurs qui ont envie, pas des champions qui ne seraient pas motivés. Pour retrouver le vrai Higuain, il n’y a pas meilleure solution que la Roma ».

Présent en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur de la Louve, Paulo Fonseca, n’a pas échappé lui non plus aux questions sur Pipita. « Je suis en parfait accord avec tout ce qu’a dit Petrachi. Mais je n’ai pas l’intention de parler des joueurs qui ne sont pas présents. Il me semble plus juste d’évoquer les joueurs qui sont avec nous actuellement », a-t-il déclaré en conférence de presse avant d’indiquer, concernant le cas Edin Dzeko, qu’il ne souhaitait disposer que de « joueurs motivés », mais qu’il n’avait pas encore parlé au Bosnien.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10