Alors que tout semblait bouclé l’été dernier, Djibril Sidibé n’a pas été transféré du côté de l’Atlético Madrid. Sur TF1, il est revenu sur cet épisode et surtout sur son avenir au sein de l’AS Monaco.

« Je ne sais pas du tout. On en a parlé. On était en bonnes discussions, les situations ont fait que c’était compliqué. Surtout après la CdM et ma santé. C’est un grand club d’Espagne même s’ils sont en difficulté. Mon objectif c’est l’ASM, retrouver mon niveau d’avant et en fin de saison on discutera pour trouver la meilleure solution », a indiqué le latéral français au micro de Téléfoot ce dimanche matin.