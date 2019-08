Premier match en Ligue 1 et première victoire pour l’OL de Sylvinho. En déplacement à Monaco ce vendredi soir, les Gones ont puni l’ASM par leur réalisme et par une plus grande maîtrise collective. Lyon démarre fort la saison après une préparation compliquée mais le coach brésilien ne se précipite pas et estime que tout n’a pas été parfait ce soir. Il reconnaît cependant que son équipe part sur de bonnes bases.

« Oui, c’est un bon résultat avant tout. J’avais déjà dit en conférence de presse que les 3-4 premiers matches seraient difficiles. C’était un match compliqué dans un stade difficile. Pour tout le monde, les premiers matches sont compliqués donc je suis heureux du résultat. L’équipe a montré ce que je voulais. Je n’espérais pas forcément mieux. Nous sommes toujours en phase d’amélioration mais je suis content. Le football moderne nécessite que l’on soit compacte au niveau offensif ou défensif. C’est quelque chose de difficile à mettre en place et qui demande beaucoup d’exigence. C’est ce qu’on a fait ce soir contre un adversaire difficile » a expliqué le Brésilien au micro de Canal Plus à la sortie du terrain.

