L’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Jean-Louis Gasset, verra son bail le liant aux Stéphanois expirer en juin prochain. Mais comme l’indique L’Équipe, le tacticien de 65 ans pourrait rester un peu plus longtemps, puisqu’il dispose d’un avenant dans son contrat lui permettant de décider seul s’il veut prolonger son aventure chez les Verts un an de plus.

Une seule condition est exigée par le club de la Loire : il faut que l’ASSE finisse parmi les huit premiers du championnat. Cette modalité, qui devrait être respectée puisque les Verts sont actuellement 5e de Ligue 1, permettrait à Gasset d’avoir les mains libres en juin prochain, où ce sera à lui de décider s’il veut continuer sur le banc stéphanois, sachant qu’il a été plutôt déçu du recrutement de ses dirigeants dernièrement (départ de Selnæs, pas d’arrivée de latéral droit). En coulisses, ces derniers s’activent déjà pour pallier à un éventuel départ de l’ex-entraîneur de Montpellier, avec le nom de Francky Dury (actuellement à la tête du SV Zulte Waregem, en D1 belge) qui plaît à plusieurs dirigeants de Saint-Étienne.