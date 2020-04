« Ce que je regrette en championnat c’est qu’on a un put... de groupe qui vit super bien, mais il y a un truc qui ne va pas. L’an passé, le groupe vit bien et on va en Europa League. Comment je l’explique ? Ce sont les choix du coach... Sur le terrain c’est un manque de confiance. » Lors d’un live organisé sur Instagram en compagnie de son ancien coéquipier au Stade Rennais Chris Mavinga, le milieu de terrain stéphanois Yann M’Vila a critiqué la présidence de l’ASSE et aussi son entraîneur Claude Puel. Des propos qui ont fait réagir mais le principal concerné a tenu à faire une petite mise au point dans sa story, reprise par le club du Forez qui occupe actuellement la 17e place de Ligue 1.

« Des propos que j’ai tenus lors d’un live avec mon ami Chris Mavinga ont été sortis de leur contexte. Je regrette l’interprétation qui en a été faite par certains médias. J’ai dit que Claude Puel est un bon entraîneur qui connaît très bien le football. Et je le pense très sincèrement. Depuis le début de ma carrière, j’ai toujours respecté mes entraîneurs, mes dirigeants et les clubs pour lesquels j’ai joué. C’est ma ligne de conduite. J’ai dit aussi que les joueurs étaient responsables de la situation, que nous communiquions bien en dehors du terrain mais que cette complicité ne se voyait pas toujours dans notre jeu. Je regrette que mes propos fassent l’objet d’une polémique, surtout dans le contexte actuel. Nous sommes tous préoccupés par l’épidémie et ses conséquences. Aujourd’hui, le foot passe après notre santé. Comme tout le groupe, je reste déterminé à donner le meilleur de moi-même pour ramener l’équipe là où elle doit se situer. Prenez soin de vous ! », a écrit le joueur de 29 ans.