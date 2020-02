L’AS Saint-Étienne s’est enfoncée un peu plus au classement ce dimanche après sa défaite (1-0) sur le terrain de Montpellier. Avec cette 3e défaite de suite en championnat, les Verts occupent désormais la 15e place de Ligue 1. Le technicien stéphanois, Claude Puel, est apparu très déçu après la rencontre.

« On a eu beaucoup d’opportunités, de nombreuses occasions. On est dans une spirale difficile. On a besoin de confiance. Quand on prend un but sur la première situation, que l’on ne met pas les occasions, c’est le signe que l’on accuse le coup. Je ne connais pas d’autre solution que de batailler, de montrer du caractère et de se sortir par nous-mêmes de cette mauvaise période », a-t-il déclaré. L’ASSE devra réagir jeudi prochain sur le terrain d’Épinal, en quarts de finale de la Coupe de France.