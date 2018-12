Hier soir, l’ASSE a perdu plus que trois points à Bordeaux (défaite 3-2). Neven Subotic et Mathieu Debuchy ont été blessés. Ce jeudi après-midi, les Stéphanois ont publié un communiqué afin de donner des nouvelles des deux hommes. Concernant le défenseur central, sorti sur civière après un choc violent, il est indiqué : « Le défenseur central des Verts a passé une très bonne nuit. Un scanner de contrôle a été réalisé en fin de matinée et ce dernier s’est avéré rassurant. Neven Subotic a donc quitté l’hôpital de Bordeaux accompagné d’un intendant du club. Son retour à Saint-Étienne est prévu en fin de journée ».

Au sujet du latéral droit, il est précisé : « Le latéral droit de l’ASSE poursuit ses examens. Il passera un scanner, ce vendredi ». Enfin, l’ASSE a aussi fait le point au sujet d’autres éléments du groupe : « L’attaquant stéphanois Romain Hamouma sera indisponible autour de 5 semaines. Il souffre d’une entorse acromio-claviculaire qui ne nécessite pas d’opération (...) Le latéral gauche de l’ASSE Gabriel Silva sera indisponible autour de 4 semaines. Il souffre d’une lésion du long adducteur droit. »