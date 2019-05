Interrogé au micro de Canal +, à l’issue de la dernière journée de Ligue 1, au stade Raymond Kopa d’Angers, le Président de l’AS Saint-Etienne Bernard Caïazzo a confirmé le choix numéro de la direction stéphanoise pour remplacer Jean-Louis Gasset sur le banc la saison prochaine. Adjoint de Jean-Louis Gasset depuis décembre 2017, Ghislain Printant, 58 ans, ancien coach du Sporting Club de Bastia, a la priorité du board stéphanois.

« Avec Ghislain, on travaille. On a parlé cet après midi. Il va nous présenter un projet sportif la semaine prochaine à Roland (Romeyer, ndlr) et à moi. C’est le favori. Nous souhaitons qu’il reste. Confiance aux hommes en place. Tout va bien à l’ASSE, on est au travail. On va etre dans une continuité. On veut garder nos joueurs. Ghislain, notre plus grand souhait c’est de le garder avec nous. Ce sont des gens de grande valeur humaine. C’est notre force ici à Saint-Etienne, » a lancé Bernard Caïazzo. Une décision qui pourrait conditionner l’avenir de plusieurs joueurs dans le Forez, à commencer par Yann Mvila. Convaincu de rejoindre Saint-Etienne par le duo Gasset-Printant, le milieu de terrain avait expliqué il y a quelques jours que son avenir était lié à son coach. Interrogé après la rencontre disputée face à Angers (1-1), Yann Mvila verrait d’un bon oeil la nomination de Ghislain Printant comme coach principal. « Si ce n’est pas Ghislain Printant, c’est sûr et certain que je vais demander à partir », à déclaré Yann Mvila à l’issue de la rencontre face à Angers.