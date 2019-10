Samedi, Sylvinho a pu découvrir à quel point le derby tenait à coeur aux supporters de l’OL. Il n’a d’ailleurs pas hésité à aller taper les mains des fans rhodaniens après l’entraînement comme on a pu le voir dans une vidéo qui a fait le buzz. Mais malgré son envie, le Brésilien a perdu le premier derby qu’il a dirigé dimanche soir à Geoffroy Guichard (défaite 1-0). Une défaite au goût amer pour les joueurs, à l’image d’Anthony Lopes (voir vidéo), comme du coach. Ses propos sont relayés par le site officiel de l’OL.

« Je suis triste. Pour la défaite et pour le fait que, une nouvelle fois, on perd dans les dernières minutes. Je ne regrette pas ma composition de départ. Ce système me donne plus de stabilité. C’est un système qui aide bien mes joueurs. Je suis très préoccupé par nos résultats. On perd tous nos matchs de la même façon. Ce n’est pas à moi de dire si je suis l’homme de la situation. Je dois trouver nos problèmes et réparer le système. Le problème n’est pas le système, le souci c’est de perdre dans les dernières minutes. C’est dur d’encaisser ce but. »



