Décidément, il n’y aura pas beaucoup de rencontres qui se joueront en Ligue 1 ce week-end. En effet, Toulouse-OL, Paris SG-Montpellier et Monaco-Nice ont toutes été reportées par crainte de manifestations massives et potentiellement violentes.

C’est maintenant au tour de l’ASSE et de l’OM de voir leur rencontre annulée par la Ligue de football professionnel. « À la demande de la Préfecture de la Loire, la LFP reporte la rencontre AS Saint-Étienne / Olympique de Marseille, comptant pour la 17e journée de Ligue 1 Conforama et initialement prévue ce dimanche 9 décembre à 21h. La Commission des Compétitions de la LFP fixera ultérieurement la date de la rencontre », a écrit la LFP. Pour le moment, Angers-Bordeaux, Guingamp-Amiens, Nîmes-Nantes, Rennes-Dijon, Strasbourg-Caen et Lille-Reims sont les rencontres maintenues.