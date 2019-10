Absent depuis le 22 septembre et un match contre Angers (défaite 4-1 de l’AS Saint-Etienne), Stéphane Ruffier « souffre d’une fracture non déplacée de la première phalange de l’auriculaire de la main gauche », comme l’a annoncé son club jeudi dernier dans un communiqué. Et le principal concerné ne devrait pas effectuer son retour dans les prochains jours.

Déjà forfait pour le match de Ligue Europa contre Wolfsburg ce jeudi soir (18h55, à suivre en direct sur notre site), Stéphane Ruffier devrait en effet rater le derby face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir. C’est son entraîneur Ghislain Printant qui l’a expliqué en conférence de presse. « Stéphane Ruffier sera-t-il forfait dimanche ? Certainement ! Je pense que je ne prendrai aucun risque », a déclaré le technicien de 58 ans.

