Avec deux Corses d’origine au sein de son effectif professionnel (Rémy Cabella et Wahbi Khazri) et un entraîneur adjoint aux forts accents bastiais, l’ASSE aura un peu la tête du côté de Bastia ce dimanche. Opposés à l’AS Monaco en ce 5 mai, les Verts rendront hommage aux victimes du drame de Furiani tandis que les groupes de supporters ne seront pas du voyage par respect pour les 18 morts et 2357 personnes blessées en 1992.

Sur la pelouse du Stade Louis II, Loïc Perrin et ses coéquipiers s’échaufferont en effet avec un maillot floqué de l’inscription suivante :« L’ASSE n’oubliera jamais / L’ASSE ùn si scurderà mai ». Ces tee-shirts seront ensuite dédicacés par l’ensemble du groupe professionnel avant d’être vendus aux enchères afin de récolter des fonds pour le Collectif des victimes de la catastrophe de Furiani.