Il ne participera pas à la Coupe du monde U20, mais William Saliba a déjà tapé dans l’œil de nombreux recruteurs venus l’observer à l’occasion de sa première saison dans l’élite (13 titularisations). Alors qu’il évoluait en U17 l’année dernière, le natif de Bondy voit désormais sa cote exploser et les prétendants s’agglutiner derrière sa porte.

S’il a prolongé jusqu’en 2023 avec le club du Forez, un départ reste tout de même envisageable. Quoiqu’il arrive, l’ASSE ne cédera pas sur son envie d’obtenir son prêt immédiat, histoire de pouvoir s’appuyer sur lui une année supplémentaire. Une volonté qui ne refroidit pas les clubs à l’affût du défenseur de dix-huit ans. Si l’Express nous informe que le Borussia Mönchengladbach est tenté, le quotidien allemand explique également que l’international français U20 est d’ores et déjà bien trop cher et semble plutôt rentrer dans les cordes de clubs anglais, financièrement plus puissants.