Comme nous vous l’annoncions un peu plus tôt, le Rubin Kazan avait accepté de libérer Yann M’Vila contre une forte indemnité, afin qu’il puisse s’engager à l’AS Saint-Etienne. C’est désormais chose faite, puisque le club du Forez vient d’officialiser la signature du milieu de terrain de 27 ans, qui a paraphé un contrat d’un an et demi. Et celui qui portera désormais le numéro 6 chez les Verts n’a pas tardé à réagir à son retour en Ligue 1.

« Je suis très heureux de revenir en France et en Ligue 1 avec un coach, Jean-Louis Gasset, que je connais particulièrement bien. J’espère réussir de belles choses avec l’ASSE. Mes objectifs sont simplement de jouer le maximum de matches, de faire de bonnes prestations et d’aider l’équipe et réaliser une belle deuxième partie de saison. J’arrive dans un vestiaire que je connais déjà un peu et que j’espère découvrir encore davantage. J’ai joué avec Vincent (Pajot), Kévin (Théophile-Catherine), mais aussi Cheikh (M’Bengue) et Rémy (Cabella) en Espoirs. J’ai déjà eu l’occasion d’apprécier les supporters de Geoffroy-Guichard quand j’étais adversaire. Maintenant, je suis un des leurs, » a déclaré M’Vila, visiblement impatient de faire ses preuves dans un championnat qu’il avait quitté en 2013, après cinq années passées au Stade Rennais.