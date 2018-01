Un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. Voilà le programme de l’AS Saint-Etienne pour le mercato hivernal 2018. Le tout avec un budget plutôt serré. Il faut donc avoir de bonnes idées pour se renforcer à moindre coût, afin d’aider l’équipe à redresser la barre en Ligue 1. Et cela commence plutôt bien puisque l’ASSE vient d’annoncer la signature du milieu français Yann M’Vila ! Il portera le numéro 6. « L’AS Saint-Etienne a conclu l’arrivée d’une recrue de dimension internationale. Yann M’Vila s’est en effet engagé jusqu’en 2019 avec le club. Le joueur avait préalablement trouvé un accord avec le Rubin Kazan pour être libéré de son contrat. »

Un très joli coup de la part des dirigeants stéphanois, qui ont profité de la situation difficile du joueur au Rubin Kazan, où il n’était plus payé. Son contrat résilié, il devenait libre de négocier avec les clubs de son choix et Saint-Etienne a réussi à se montrer le plus convaincant. Avec sûrement une perspective de temps de jeu assez conséquent. L’intervention de Jean-Louis Gasset, l’entraîneur des Verts, s’est également avérée déterminante.

Pour le joueur âgé de 27 ans, ce retour en Ligue 1 pourra lui offrir un peu de lumière. Après 3 saisons et demi au Rubin Kazan et des prêts à l’Inter et à Southampton, il aura l’occasion de briller sur les terres françaises, là même où son image avait été brouillée lors de son départ de Rennes. Parti loin de l’Hexagone pour fuir une pression médiatique devenue pesante, M’Vila devra désormais penser à aider Saint-Etienne, où il a signé pour un an et demi, pour se remettre dans le droit chemin.