En pleine crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, Mason Mount (21 ans) faisait scandale en Angleterre, le 16 mars dernier, pour ne pas avoir respecté les règles de confinement imposées par Chelsea à l’époque. Depuis, la situation s’est aggravée au Royaume-Uni et le Premier ministre britannique, Boris Johsnon, a décrété le confinement de la population pour trois semaines.

Cela n’a pas empêché Jack Grealish (24 ans) de sortir de chez lui ce week-end et d’être suspecté d’avoir eu un accident au volant de sa voiture, dans la banlieue de Birmingham, après avoir participé à une fête, comme le rapporte le Daily Mail. Le capitaine d’Aston Villa, qui aurait percuté deux véhicules en stationnement, a été aperçu en pantoufles sur les lieux de l’accident et aurait quitté les lieux en laissant ses coordonnées avant l’arrivée de la police. De quoi faire jaser de l’autre côté de la Manche. L’Anglais, pisté par Manchester United, avait appelé ses fans à rester chez eux la veille, sur Twitter, pour sauver des vies. Pas certain que cela soit le meilleur moyen de le faire...