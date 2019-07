Auteur d’une Coupe d’Afrique des Nations intéressante avec l’Égypte (1 but), Mahmoud Trezeguet (24 ans) attise les convoitises. Et c’est Aston Villa qui a raflé la mise !

« Nous sommes heureux de confirmer la signature de Trezeguet en provenance de Kasimpasa contre un montant non dévoilé. Le transfert est sujet à une obtention de visa », a twitté le promu en Premier League !

We are delighted to confirm the signing of @Trezeguet from Kasimpasa for an undisclosed fee, subject to a work visa and international clearance.

