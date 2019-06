L’Atlético Madrid serait sur le point d’annoncer l’arrivée de João Félix (19 ans). L’officialisation du transfert ne serait qu’une question d’heures selon les informations de Marca.

Le quotidien sportif espagnol assure que les Colchoneros, qui régleront le montant de sa clause (120 M€), pourraient même annoncer la nouvelle dans les toutes prochaines heures. La starlette portugaise deviendrait la recrue la plus chère de l’histoire du club madrilène et la vente la plus lucrative de Benfica.

