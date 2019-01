Mercredi soir, Chelsea a officialisé l’arrivée de Gonzalo Higuain. Prêté six mois par la Juventus à l’AC Milan en début de saison, l’attaquant argentin a encore été prêté, cette fois-ci au club londonien jusqu’à cet été. Alors forcément, la situation d’Alvaro Morata se complique un peu plus dans la capitale anglaise. Absent du groupe de Maurizio Sarri depuis quatre rencontres, l’avant-centre espagnol semble plus que jamais sur le départ.

Annoncé depuis plusieurs jours du côté de l’Atlético de Madrid, le joueur de 26 ans n’a toujours pas bougé. Présent en conférence de presse ce vendredi avant la rencontre contre Getafe (samedi à 16h15, 21e journée de Liga), Diego Simeone a légèrement esquivé la question sur la possible arrivée d’Alvaro Morata : « rien n’est encore fait. Au-délà de toutes les paroles merveilleuses que vous avez dites, il n’y a rien de fait. Ce qui compte, c’est ce qui est fait. Si finalement le transfert de Morata devient réel, je vous donnerai mon avis. »