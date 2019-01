Maurizio Sarri tient enfin son attaquant tant désiré. Pas convaincu par Alvaro Morata - qui devrait filer à l’Atlético Madrid - ni par Olivier Giroud, à tel point qu’il a souvent utilisé le Belge Eden Hazard en faux numéro neuf, le tacticien italien tient enfin son numéro 9. Les deux hommes s’étaient déjà côtoyés à Naples lors de la saison 2015/2016, année pendant laquelle le goleador argentin avait inscrit 36 buts en 35 rencontres de championnat italien !

« Gonzalo Higuain a été prêté aujourd’hui à Chelsea par la Juventus jusqu’à la fin de la saison », explique le communiqué du club londonien. La directrice des Blues Marina Granovskaia a révélé toute sa satisfaction de voir débarquer un grand buteur à Stamford Bridge. « Gonzalo était notre cible prioritaire pour ce mercato. Il arrive avec un grand nombre de buts marqués à son actif. Il a travaillé par le passé avec Maurizio avec beaucoup de réussite et il sait comment l’entraîneur aime jouer. »

Son aventure à Milan n’a pas été convaincante

Prêté à Milan par la Juventus, le joueur formé à River Plate a eu du mal à se faire une place en Lombardie. Il ne totalise que six réalisations en quinze apparitions en championnat, et il n’a pas réussi à porter le secteur offensif de l’équipe qui devait pourtant s’appuyer sur lui, pourtant bien épaulé par des joueurs du calibre de Suso. Du haut de ses 31 ans, il va donc découvrir un nouveau championnat après l’Argentine, l’Espagne et l’Italie.

On peut donc imaginer que l’Argentin prendra, dès son arrivée, le poste de titulaire à la pointe de l’attaque dans le 4-3-3 de Maurizio Sarri, accompagné par Eden Hazard et Willian. Deux sacrés passeurs pour ce joueur redoutable dans les surfaces adverses. Reste tout de même à voir comment il s’adaptera au jeu britannique, d’autant plus qu’il n’est jamais aisé d’arriver dans un club qui tourne déjà bien en cours de saison...