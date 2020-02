Demain soir, la Ligue des Champions va faire son grand retour. L’Atlético de Madrid va recevoir Liverpool, le tenant du titre. Les Colchoneros auront fort à faire face à une formation en grande forme. Pour cela, ils compteront sur João Felix, recruté cet été pour 120 millions d’euros.

Interrogé sur le site officiel de l’UEFA, le Portugais a évoqué le choc face aux Reds. « On s’attend à un match très difficile. C’est peut-être la meilleure équipe sur laquelle nous pouvions tomber. Ils sont en très grande forme, et remettent leur titre en jeu. Ça va être très dur, tous les matches de Champions League le sont, mais celui-ci le sera sûrement un peu plus... » Une affiche à suivre en direct sur notre site en live commenté.