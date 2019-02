« En principe, je sais que le club travaille en conséquence pour qu’Oblak puisse continuer avec nous. Nous avons discuté avec lui cette semaine et il sait très bien ce qu’il veut et ce dont il a besoin. Il sait que nous avons besoin de lui et que c’est un élément très important dans le présent et dans l’avenir de la croissance que le club peut continuer à avoir », déclarait en novembre dernier Diego Simeone concernant son portier.

Force est de constater que ses dirigeants l’ont écouté, puisque selon AS, Jan Oblak devrait prolonger la semaine prochaine son contrat avec l’Altético de Madrid ! C’est Diego Simeone en personne qui a demandé à ses dirigeants de le prolonger, faisant du portier slovène un élément majeur de son projet sportif. Son salaire sera compris entre 10 et 12 M€ par saison, tandis que l’Atlético de Madrid souhaiterait voir sa clause libératoire comprise entre 150 et 200 M€.