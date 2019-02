Le geste de Diego Simeone face à la Juventus - célébrant un but en se tenant les parties intimes - avait fait beaucoup parler. « Concernant ce geste, j’ai eu envie de le faire parce que pour aligner Koke et Diego Costa après des semaines sans jouer, il fallait en avoir. Et tout s’est bien déroulé. Je demande pardon si ça a heurté certaines personnes, mais c’était juste pour mon équipe et pas contre la Juventus, pas du tout », expliquait l’Argentin.

Mais il risque de lui coûter cher, puisque l’UEFA vient de publier une note dans laquelle on apprend, entre autres, qu’une procédure disciplinaire à été ouverte pour « conduite inappropriée ». Reste donc à attendre une éventuelle sanction si l’institution qui régit le football européen l’estime nécessaire.