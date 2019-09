Soir de derby à Madrid, où au Wanda Metropolitano l’Atlético et le Real se disputent la place de leader du championnat, à l’occasion de la 7e journée. Si un seul point sépare Colchoneros (5e, 13 pts) et Merengues (2e, 14 pts), les hommes de Zidane restent sur une série de trois succès, alors que la bande à Diego Simeone vient tout juste de reprendre sa marche en avant (victoire 2-0 à Majorque), après avoir enregistré une défaite et un nul.

Pour ce derby, Diego Simeone aligne un 4-4-2 et intègre à sa défense Kieran Trippier et José Maria Gimenez, absents lors du succès colchonero en terres majorquines. Le duo d’attaque João Felix, Diego Costa est reconduit, alors que Thomas Lemar est sur le banc et Alvaro Morata suspendu. Zinedine Zidane choisit lui de titulariser Thibaut Courtois, Raphaël Varane et Dani Carvajal, laissés sur le banc face à Osasuna (2-0). Si le milieu Casemiro, Kroos, Valverde reste inchangé, le trio d’attaque est également chamboulé : Eden Hazard, Gareth Bale et Karim Benzema retrouvent leur place.

Les compositions d’équipes :

Atlético de Madrid : Oblak - Lodi, Savic, Gimenez, Trippier - Koke, Saul, Thomas, Vitolo - Diego Costa, João Felix

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Nacho - Kroos, Casemiro, Valverde - Bale, Benzema, Hazard

