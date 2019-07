Tout porte à croire que James Rodriguez devrait porter le maillot de l’Atlético de Madrid la saison prochaine. Effectivement, Marca dévoile un peu plus d’informations sur la situation du joueur colombien. On apprend notamment que le club de l’Atlético, qui hésitait entre le joueur du Real Madrid et Christian Eriksen, a finalement tranché en faveur du Cafetero.

Cette semaine s’annonce décisive pour l’avenir du joueur, encore en vacances jusqu’à lundi prochain. Les Merengues pourraient le lâcher au voisin et ennemi contre un montant de 40 millions d’euros, et un accord est attendu dans les prochains jours.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10