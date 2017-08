Près de quatre mois après les explosions qui ont eu lieu à proximité du bus du Borussia Dortmund avant le match de Ligue des Champions face à l’AS Monaco, Nuri Şahin est revenu sur ce moment cauchemardesque. Le milieu défensif turc de 28 ans se trouvait dans le bus, et a eu la peur de sa vie. Il craignait le pire.

« Nous ne savions pas ce qu’il se passait, ni si tout était déjà terminé. J’ai crié au chauffeur : "Ne vous arrêtez pas ! S’il vous plaît, ne vous arrêtez pas ! Continuez à rouler ! Il le faut !" Je pensais que des gens allaient peut-être monter dans le bus... et qu’ils nous tueraient tous. Le bus a continué à rouler sur quelques mètres, et nous avons alors constaté qu’il n’y avait personne à l’extérieur. Mes oreilles sifflaient, mais je n’étais pas touché. J’étais en vie. J’ai allumé mon téléphone, et j’ai appelé ma femme et ma mère. Je leur ai dit que j’allais bien, mais je ne savais toujours pas ce qu’il s’était passé exactement. Lorsque la conversation s’est terminée, j’ai regardé autour de moi. Tout le monde était...silencieux », a indiqué le joueur du Borussia Dortmund dans le média belge Sport Magazine.