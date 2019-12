Pour cette édition 2019 du Ballon d’Or, nous connaissions déjà le nom des 15 derniers au classement. Désormais, nous savons le nom des cinq joueurs qui échouent aux portes du Top 10. S’il connaît des difficultés dans son intégration à la Juventus, Matthijs de Ligt a livré une année 2019 de haut vol. L’an dernier, il avait porté l’Ajax Amsterdam jusqu’aux demi-finales de la Ligue des Champions. Quinzième, le défenseur néerlandais devance d’une courte tête Kevin de Bruyne. Revenu d’une longue blessure, il a aidé Manchester City à remporter la Premier League et a distillé 9 passes décisives en championnat depuis le début de l’exercice 2019/2020. Son compatriote Eden Hazard a gagné la Ligue Europa avec Chelsea. Sensationnel en championnat et avec les Blues, il se retrouve à la 13e place.

À l’instar de Sergio Agüero, Raheem Sterling a porté Manchester City vers le titre en Premier League. Également solide avec le maillot anglais, il est récompensé pour sa progression et s’en sort avec une très belle 12e place. Enfin, Frenkie de Jong a joué à merveille son rôle de cerveau de l’Ajax Amsterdam l’an dernier. Le milieu de terrain qui a fait un dernier carré de Ligue des Champions échoue à une onzième place. C’est néanmoins une très belle réussite pour celui qui est désormais un élément du FC Barcelone. On connaît donc désormais les dix premiers du Ballon d’Or. Il s’agit d’Alisson Becker (Liverpool/Brésil), de Robert Lewandowski (Bayern Munich/Pologne), Riyad Mahrez (Manchester City/Algérie), Sadio Mané (Liverpool/Sénégal), Kylian Mbappé (PSG/France), Lionel Messi (FC Barcelone/Argentine), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/Portugal), Mohamed Salah (Liverpool/Egypte), Bernardo Silva (Manchester City/Portugal) et Virgil Van Dijk (Liverpool/Pays-Bas).

Le classement du Ballon d’Or du 11e au 30e :

11e) Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam et FC Barcelone/Pays-Bas)

12e) Raheem Sterling (Manchester City/Angleterre)

13e) Eden Hazard (Chelsea et Real Madrid/Belgique)

14e) Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgique)

15e) Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam et Juventus/Pays-Bas)

16) Sergio Agüero (Manchester City/Argentine)

17) Roberto Firmino (Liverpool/Brésil)

18) Antoine Griezmann (Atlético de Madrid et FC Barcelone/France)

19) Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Angleterre)

20e) Dusan Tadic (Ajax Amsterdam/Serbie)

20e) Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabon)

22e) Heung-min Son (Tottenham/Corée du Sud)

23e) Hugo Lloris (Tottenham/France)

24e) Marc-André ter Stegen (FC Barcelone/Allemagne)

24e) Kalidou Koulibaly (Napoli/Sénégal)

26e) Karim Benzema (Real Madrid/France)

26e) Georginio Wijnaldum (Liverpool/Pays-Bas)

28e) Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brésil)

28e) Donny van de Beek (Ajax Amsterdam/Pays-Bas)

28e) Joao Felix (Benfica et Atlético de Madrid/Portugal)