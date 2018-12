Pour le choc entre le FC Barcelone et Tottenham, Ousmane Dembélé a montré qu’il souhaitait se faire pardonner après son retard de deux heures à l’entraînement ayant suivi le choc catalan face à l’Espanyol (4-0). Arrivé à la session d’hier avec 50 minutes d’avance, le Français ne devrait toutefois pas échapper à la sanction.

En effet, alors qu’une réunion est prévue avec Eric Abidal et Pep Segura, AS annonce que le FC Barcelone aurait décidé d’infliger une amende record à son joueur. Histoire de bien faire passer le message. Le quotidien affirme ainsi que l’ancien joueur du Borussia Dortmund devra payer une amende d’un peu plus de 100 000€ ! A ce tarif-là, Dembélé devrait être dissuadé d’être à nouveau en retard...