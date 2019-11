On dispute la 13e journée de Liga en Espagne, où le Real Madrid a repris la tête après sa victoire probante sur la pelouse d’Eibar. Restant sur une défaite à Levante en championnat (3-1) et un match nul face au Slavia Prague (0-0), au Camp Nou, en Ligue des champions, le FC Barcelone est contraint de réagir dès ce soir face au Celta de Vigo, actuel 18e de Liga. Ernesto Valverde pourrait bien jouer sa tête.

Pour ce match, seulement privé de Jordi Alba le coach catalan aligne un 4-3-3 avec un trio Messi, Griezmann et Ansu Fati aux avant-postes. Samuel Umtiti fait la paire avec Gerard Piqué, lorsque Clément Lenglet et Ousmane Dembélé débutent sur le banc. En face, pour sa première sur le banc galicien, Oscar Garcia choisit de titulariser un trio offensif composé de Junca, Iago Aspas et Sisto. L’ancien Lyonnais Pape Cheikh Diop est présent au milieu.

Les compositions d’équipes :

Barça : ter Stegen - Nelson Semedo, Piqué, Umtiti, Junior Firpo - Sergi Roberto, de Jong, Arthur - Messi, Griezmann, Ansu Fati

Celta : Ruben - Mallo, Aiddo, Araujo, Olaza - Lobotka, Fran Beltran, Pape Cheikh Diop - Junca, Aspas, Sisto