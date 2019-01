Hier soir, Kevin-Prince Boateng est officiellement devenu un joueur du FC Barcelone. Le joueur prêté avec option d’achat de 8 millions d’euros a été présenté ce mardi. Plus tard dans la journée, son entraîneur, Ernesto Valverde s’est présenté en conférence de presse. L’occasion d’en dire plus sur l’arrivée de ce nouveau rendort.

« Il connaît son métier. Il peut jouer au poste de 9. Il connaît le rôle qu’il vient remplir. Il était disponible par rapport aux possibilités qu’avait le club. Le club a pensé que c’était la meilleure. Il vient nous aider ». Puis il a ajouté : « Quand on cherche des joueurs, il y a toujours plusieurs alternatives. Mais Boateng s’adapte à ce que nous cherchons, à savoir jouer et être actif. J’ai participé à ce dossier dès les premiers instants ». À noter que Boateng fait partie du groupe convoqué pour le match de Coupe du Roi contre Séville, contrairement à Messi et Busquets, laissés au repos.