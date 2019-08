Recruté l’hiver dernier mais arrivé cet été en Catalogne, Frenkie de Jong (22 ans) a débuté sous ses nouvelles couleurs à l’occasion de la reprise de Liga, ce vendredi contre l’Atletic Bilbao. Avant la rencontre, le Néerlandais s’est confié sur la concurrence au FC Barcelone.

« Je n’ai pas peur de la concurrence. C’est normal quand on signe à Barcelone, il y a beaucoup de concurrence. Je le savais avant de venir et si j’avais eu peur, je n’aurais pas signé, a déclaré le milieu de terrain à Mundo Deportivo. Il y a beaucoup d’excellents milieux de terrains ici et seuls trois d’entre eux peuvent jouer. Je vais essayer de faire en sorte de faire partie des titulaires. »

