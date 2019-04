Futur joueur du FC Barcelone, Frenkie de Jong (21 ans) s’apprête à vivre une fin de saison riche en émotion avec les demi-finales de la Ligue des Champions (match aller face à Tottenham ce mardi à 21h à suivre sur notre live commenté) et la lutte pour le titre de champion des Pays-Bas. Dans un podcast pour la chaîne du club néerlandais, le milieu de terrain a parlé des prochaines échéances, mais aussi de son arrivée prochaine en Catalogne.

Ambitieux, il reste néanmoins très prudent et ne veut pas s’avancer en terrain conquis malgré les 75 millions d’euros (plus 11 en option) déboursés pour son transfert : « je ne m’attends pas à démarre titulaire avec le FC Barcelone. J’y vais avec une grande envie et je travaillerais dur dans l’espoir d’obtenir une place dans l’équipe type. »